«Делу дали ход»: установлен виновный в падении бетонной плиты на автомобиль

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту падения бетонной плиты с жилого дома, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока провела проверку по факту обрушения 19 ноября 2020 года плиты перекрытия железобетонной шахты, расположенной на кровле дома № 34 по ул. Нейбута в г. Владивостоке, вследствие чего уничтожена автомашина марки Nissan X-Trail.

Установлено, что на входе в железобетонную шахту были закреплены кабельные линии интернет-провайдеров. Под тяжестью обледенения проводов и воздействием сильного ветра боковые стены шахты сложились. Плита сместилась и упала с крыши, отметила старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре района.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, бетонная плита похоронила под собой дорогой автомобиль. Молодой парень чудом выжил после обрушения плиты с крыши одного из многоэтажных домов Владивостока. Водитель чудом успел увернуться. «Счастливчик» дал эксклюзивное интервью.

В эксклюзивном интервью "Вести:Приморье" Александр, проживающий по адресу Нейбута, 34, рассказал, как все было. "Машину только купил. Еще не успел на учет поставить. Утром вышел с подъезда, начал снег убирать со стекол. Вдруг что то вверху зашуршало. Голову поднял, смотрю плита летит. Успел отскочить к багажнику и тут все бахнуло", - сообщил водитель.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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