В Приморье со спортивных площадок исчезает инвентарь: уже не досчитались оборудования на 630 тысяч

В Чугуевском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения оборудования спортивных площадок, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратура Чугуевского района провела проверку исполнения законодательства о сохранности муниципальной собственности.

Установлено, что в селах Кокшаровка и Самарка Чугуевского муниципального округа на основании муниципальных контрактов были оборудованы спортивные площадки. Согласно технической документации в комплект площадки в с. Кокшаровка входили стойки волейбольных ворот, а в комплект оборудования спортивной площадки в с. Самарка - скамейка запасных игроков с навесом и пластиковыми сидениями.

Как показала проверка с выездом на место, указанные элементы, балансовая стоимость которых составляет более 630 тыс. рублей, отсутствуют, отметили в прокуратуре ПК.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества совершенная в крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены в прокуратуре района на контроль.

Кроме того, в связи с несвоевременным выявлением факта хищения муниципального имущества, а также отсутствием действенного контроля за его сохранностью и использованием, прокуратурой района в адрес главы администрации Чугуевского муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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