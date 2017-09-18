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Депутат ЗакСа показал умение «работать» головой, «спасая» свой авто

Депутат ЗакСа показал умение «работать» головой, «спасая» свой авто

Источник фото: скрин видео samsonov_artem_vl

Депутат Законодательного собрания Приморского края Артём Самсонов в своем instagram-аккаунте показал способ борьбы с непогодой, сообщают «Вести:Приморье». Вернее, с ее последствиями. Депутат придумал, как можно очистить автомобиль ото льда.

На кадрах видно, как известный в Приморье политик пробивает головой слой льда, находясь при этом в машине.

«Вот так вот машины и чистим сегодня...», — прокомментировал автор видео.

«Смешно, хотя больше грустно», «Ха-ха, конечно, но там , мо моему, пол ветровика обломилось», «Это Владивосток, детка», отметили в комментариях.

Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение,  многочисленные обрушение деревьев, различных кострукций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона, обрушившегося на Приморье, больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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