Приморье готовится к очередному удару стихии

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел заседание краевого штаба по чрезвычайным ситуациям в понедельник, 19 августа. Глава региона поручил сформировать необходимый запас сил и средств в каждом муниципальном образовании для своевременной ликвидации последствий тайфуна.

На данный момент режим ЧС действует в семи муниципальных образованиях, в зоне подтопления находятся более 1,8 тысячи человек. На дорогах, размытых водой, работает Примавтодор, спасатели помогают жителям устранить последствия прошедших дождей.

«В Уссурийске подтоплено 105 домов. В пунктах временного размещения находятся 25 человек, из них восемь детей. Работают муниципальные оценочные комиссии. Как уйдет вода, приступим к очистке территорий от нанесенного мусора», – доложил глава округа Евгений Корж.

В Октябрьском районе налажена связь со всеми населенными пунктами, организован подвоз питьевой воды.

«На данный момент в пунктах временного размещения остаются 18 человек. Вода спадает, поэтому сегодня люди смогут вернуться домой», – сказал представитель муниципалитета.

По словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, до 22 августа подъема воды в реках не ожидается.

«В этот день на юге Приморья пройдут интенсивные дожди, максимальное количество осадков – от 30 до 60 миллиметров», – спрогнозировал он.

Олег Кожемяко подчеркнул, что главы муниципальных образований должны работать на местах, заранее сформировать необходимый запас сил и средств, чтобы своевременно реагировать на ситуацию.

«Необходимо продолжать работы по берегоукреплению, отсыпке дамб, созданию аварийного запаса, приобретению тепловых пушек, мобильных насосных станций, мотопомп. Обеспечить нормальный проезд по мостам, подсыпать дороги. Вы несете полную ответственность за это. Помощь, в первую очередь, должна оказываться социально незащищенным слоям населения, особенно людям старшего поколения», – заявил глава Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru