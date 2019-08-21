В Приморье остаются подтопленными 146 домов и более 600 придомовых территорий

Гидрологическая обстановка на реках края продолжает стабилизироваться.

Как сообщают гидрологи, в бассейне реки Раздольная наблюдается интенсивный спад уровня воды. В Октябрьском районе на приграничной территории река Раздольная сегодня войдет в коренные берега.

На территории Уссурийского и Надеждинского районов сегодня ночью уровни воды покинули опасные отметки, сохраняется подтопление прилегающих территорий. Завтра уровни уйдут с неблагоприятных отметок, и вечером 22 августа пойма реки Раздольной освободится от подтоплений по всему течению.

На реках Комиссаровка в Ханкайском районе и Мельгуновка в Хорольском районе продолжается спад воды. Завтра ночью на реке Комиссаровка уровни покинут неблагоприятные отметки, поймы рек освободятся от подтопления 22-23 августа.

В нижнем течении реки Большая Уссурка в Дальнереченском районе отмечается интенсивный спад воды, уровни ушли с неблагоприятных отметок. На данном участке освобождение поймы реки от подтопления ожидается 22-23 августа.

В нижнем течении рек Малиновка и Бикин отмечается постепенный спад уровня воды. Сегодня в течение дня интенсивность спада увеличится, и завтра уровни уйдут с неблагоприятных отметок. Освобождение пойм от подтопления ожидается 23-24 августа.

Дома и придомовые территории в Приморье освобождаются от воды. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, остаются подтопленными 146 домов и 663 придомовых территории. Подтопленных социально-значимых объектов нет. Работы по откачке воды продолжаются.

Сформированы 23 оценочные комиссии в Дальнереченском, Уссурийском, Лесозаводском городском округе, Пожарском, Пограничном, Дальнереченском районах. Составлено 1120 актов обследований.

За сутки с 6 до 4 сократилось количество переливов автомобильных дорог. На данный момент они наблюдаются в двух муниципальных образованиях: в Пограничном и Ханкайском муниципальных районах. В данных районах организованы лодочные переправы.

На данный момент в пунктах временного размещения находятся девять взрослых и трое детей. Люди обеспечены всем необходимым: средствами личной гигиены, постельными принадлежностями, тёплыми вещами и горячим питьём и трёхразовым питанием.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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