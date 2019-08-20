Максимальный уровень паводка проходит в Дальнереченском районе Приморья

На сегодняшний день паводковая ситуация на реках Приморского края продолжает стабилизироваться. Отмечается интенсивный спад уровня воды, но на некоторых реках сохраняются уровни категории неблагоприятного явления.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в бассейне реки Раздольная продолжается интенсивный спад уровня воды. В Октябрьском районе на приграничной территории река Раздольная сегодня войдёт в коренные берега. На территории Уссурийского и Надеждинского районов сегодня ночью уровни покинули опасные отметки, сохраняется подтопление прилегающих территорий. Завтра, 21 августа уровни уйдут с неблагоприятных отметок, и вечером 22 августа пойма реки Раздольной освободится от подтоплений по всему течению.

На реках Комиссаровка в Ханкайском районе и Мельгуновка в Хорольском также идёт постепенный спад воды, на реке Комиссаровка уровни ещё со значительным подтоплением прилегающих территорий, рекой Мельгуновка подтоплена пойма. Завтра ночью на реке Комиссаровка уровни покинут неблагоприятные отметки, поймы рек освободятся от подтопления 22–23 августа.

В нижнем течении рек Малиновка, Бикин отмечается слабый спад уровня воды. Уровни ещё на отметках неблагоприятного гидрологического явления, сохраняется подтопление прилегающих территорий. Сегодня в течение дня интенсивность спада увеличится, и завтра уровни уйдёт с неблагоприятных отметок. Освобождение пойм от подтопления ожидается 23–24 августа.

В Дальнереченском районе проходит максимальный уровень паводка. Подъём воды на реке Уссури достиг максимума при неблагоприятных отметках. В нижнем течении реки Большая Уссурка в Дальнереченском районе интенсивный спад воды, уровни ушли с неблагоприятных отметок, сохраняется подтопление поймы. На данном участке освобождение поймы реки от подтопления ожидается 22–23 августа.

Сохраняется подъём воды в Пожарском, Яковлевском, Черниговском, Кировском и Лесозаводском районах. В Пожарском районе максимальные уровни паводка пройдут 21–22 августа, при отметках близких к неблагоприятным, с подтоплением прилегающих территорий. В дальнейшем ожидается спад воды.

Небольшой подъём воды отмечается в нижнем течении р. Арсеньевка (Яковлевский район), Илистая (Черниговский район), в среднем течении р. Уссури (Кировский, Лесозаводский районы), подъём уровня воды за паводок составляет 1,3–1,8 м, разливов и затоплений не наблюдается. В ближайшие двое суток подъём воды сохранится в нижнем течении р. Илистая и в среднем течении р. Уссури до 0,5 м, 23 августа возможен выход воды из низких берегов реки Илистая в Черниговском районе. В ближайшие двое суток спад воды продолжится.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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