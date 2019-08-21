Высокая водность рек Приморья сохранится из-за дождей в ближайшие дни

Сегодня паводковая ситуация на реках стабильная, сохраняется высокая водность рек.

В настоящее время в бассейне реки Раздольная продолжается спад уровня воды, - сообщают гидрологи Примгидромета. В Октябрьском районе на приграничной территории река Раздольная сохраняются небольшие подтопления низкой поймы. На территории Уссурийского и Надеждинского районов сохраняются уровни категории неблагоприятного явления, подтопление прилегающих территорий. В ближайшие сутки уровни уйдут с неблагоприятных отметок, 21-23 августа сохранится подтопление низкой поймы реки Раздольной.

На реках Комиссаровка в Ханкайском районе, Мельгуновка в Хорольском районе, в нижнем течении р.Большая Уссурка в Дальнереченском районе так же сохраняется постепенный спад воды, уровни ушли с неблагоприятных отметок, сохраняется подтопление пойм рек. В нижнем течении рек Малиновка, Бикин, в среднем течении Уссури в Дальнереченском и Пожарском районах, отмечается высокое стояние воды, уровни категории неблагоприятного гидрологического явления, сохраняется подтопление прилегающих территорий. На реке Уссури в Кировском и Лесозаводском районах отмечаются колебания уровня воды, на данном участке река в берегах. Сохраняется подъем воды в нижнем течении Илистая (Черниговский район), максимальные уровни паводка ожидаются 23 августа, при отметках близких к выходу воды из берегов. На остальных реках преимущественно спад воды. Сохраняется подтопление пойм рек Крыловка, Маревка, Наумовка, Абрамовка.

Неустойчивый характер погоды, прогнозируемые в ближайшие трое суток дополнительные дожди, увеличат продолжительность высокого стояния уровня воды и затопление пойм рек. В период 21-23 августа интенсивного спада на реках не ожидается. На отдельных участках рек возможно формирование дополнительных подъемов на 0,3-1,0 м, с подтоплением прилегающих территорий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]