Вода сошла, подтопленных домов в Приморье нет

По состоянию на 15:00 23 августа подтопленных домов в Приморье нет. Остаются подтопленными 207 придомовых территорий, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю. Переливов дорог нет. Все дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме. Продолжает функционировать 2 пункта временного размещения в Уссурийском городском округе и в Октябрьском районе, в которых размещено 7 человек, из них один ребенок.

Паводковая ситуация на реках края стабильная. Дожди, сохраняющиеся в крае, за прошедшие сутки обусловили подъемы уровня воды от 20 до 40 см на отдельных реках центральных, западных районов и восточного побережья, без разливов и затоплений.

В бассейне реки Раздольная на территории Уссурийского и Надеждинского районов продолжается спад уровня воды, здесь сохраняется подтопление пойм на глубину 0,7-0,9 м. В Октябрьском районе на приграничной территории на реке Раздольная отмечаются колебания уровня воды.

Сохраняется подтопление низкой поймы реки Раздольной, 24-25 августа река войдет в коренные берега.

Продолжается спад уровня воды в нижнем течении рек Большая Уссурка (Дальнереченский район) и Бикин (Пожарский район). Сохраняется подтопление поймы реки Большая Уссурка в районе города Дальнереченск. В нижнем течении рек Малиновка (Дальнереченский район) и Комиссаровка (Ханкайский район), в среднем течении реки Уссури (Дальнереченский, Пожарский районы) наблюдается высокое стояние уровня воды, сохраняется затопление пойм рек.

Сохраняется небольшой подъем воды в нижнем течении Илистая (Черниговский район), максимальные уровни паводка ожидаются 24-25 августа, без достижения неблагоприятных отметок. На остальных реках наблюдаются преимущественно несущественные колебания уровня воды. Водность рек остается повышенной. Сохраняется подтопление пойм рек Крыловка, Маревка, Абрамовка.

Неустойчивый характер погоды с дождями, прогнозируемый в ближайшие двое суток, увеличат продолжительность высокого стояния уровня воды в поймах рек. На отдельных участках рек возможно формирование дополнительных подъемов на 0,3-0,5 м, без разливов и затоплений. Повсеместный интенсивный спад воды в реках ожидается с 25 августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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