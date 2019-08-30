Дожди вызвали новую волну паводка в Приморье - перемыты дороги и ж/д пути

Прошедшие дожди вызвали новую волну паводка с подъемами уровня воды. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, наиболее интенсивный подъем уровня воды отмечается на реке Раздольная на приграничной территории в Октябрьском районе, а также на реке Комаровка в пределах Уссурийского района. По основному течению реки Раздольная в Уссурийском и Надеждинском районах подъем воды пока не значительный. Затоплены поймы рек Раздольная по всему течению, Комаровка, Борисовка. В ближайшие двое суток в бассейне реки Раздольная подъем воды продолжится, с подтоплением участков автодорог сельхозугодий, низких мест на окраине города Уссурийск.

На реках Хасанского, Шкотовского, Партизанского районов максимальные уровни данной волны паводка прошли вчера вечером, с подъемом воды на 50-130 См, и сегодня здесь наблюдается спад воды. Подтоплена пойма реки Артемовка (Шкотовский район).

Сохраняется подъем уровня воды на реках Пограничного, Михайловского, Анучинского, Яковлевского, Кировского, Лесозаводского районов, без разливов и затоплений. Сохраняется подтопление пойм рек Уссури в среднем течении и Малиновка, Большая Уссурка в нижнем течении (Дальнереченский, Пожарский районы), Илистая в нижнем течении (Черниговский район), Абрамовка (Михайловский район), Комиссаровка (Ханкайский район).

В ближайшие трое суток повышенная водность в реках сохранится, на реках края ожидаются преимущественно подъемы уровня воды. Наиболее интенсивные подъемы воды до 50 см, ожидаются на реках Пограничного, Ханкайского, Спасского, Михайловского, Шкотовского, Партизанского, Яковлевского районов, на отдельных участках с подтоплением отдельных пойменных участков. Достижения отметок опасных гидрологических явлений не ожидается.

При формировании и прохождении новой волны дождевого паводка в бассейне реки Раздольная, 30 августа ожидается достижение уровнем воды отметок неблагоприятного гидрологического явления на реке Раздольная у города Уссурийск, реке Комаровка в нижнем течении (Уссурийский городского округа), с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, низких мест на окраине г. Уссурийск.

Максимальный рост уровней воды зафиксирован:

- на реке Варфоломеевка у села Варфоломеевка Яковлевского муниципального района (+8 см);

- на реке Осиновка села Осиновка Михайловского района (+13 см);

- на реке Комаровка посёлка Раковка Уссурийского городского округа (+9 см);

- на реке Уссури у села Новомихайловка Чугуевского муниципального района (+7 см);

- на реке Раздольная в городе Уссурийск (+20 см);

- на реке Раздольная у села Тереховка Надежденского муниципального района (+25 см).

Наблюдаются переливы на трех участках автомобильных дорог (Хасанский МР – 3).

Два перемыва железнодорожных путей в Хасанском муниципальном районе.

Подтопленных социально-значимых объектов нет.

По состоянию на 07:00 (влд) 30.08.2019 г. подтопленных домов нет. Вода сошла с 39 домов, остаются подтопленными 132 придомовых территории.

Все дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме.

Сформированы 79 оценочных комиссий.

В пострадавших населенных пунктах продолжаются аварийно-восстановительные работы:

ведется работы по очистке ливневых канализаций; придомовых территорий; оказывается адресная помощь населению.

За сутки просушено 42 дома.

Дорожными службами восстановлено 13 км дорог.

В течение суток к ликвидации последствий паводка привлекалась группировка сил и средств Приморской территориальной подсистемы РСЧС в составе 1632 человек, 467 единиц техники, 38 плав. средств, из них от МЧС России 280 человек, 60 единиц техники, 23 плав. средств.

В Приморье действует режим ЧС, в связи с ухудшением паводковой обстановки на реках, протекающих на территориях 15 – ти муниципальных образований (Владивостокский ГО, Дальнереченский ГО, Лесозаводский ГО, Находкинского ГО, Партизанского ГО, Уссурийского ГО, Дальнереченского МР, Красноармейского МР, Лазовского МР, Надеждинского МР, Октябрьского МР, Партизанского МР, Пожарского МР, Пограничного МР, Хасанского МР) (постановление губернатора от 28.08.2019 г. №59 – ПГ).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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