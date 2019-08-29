Новая волна паводка охватила Приморье

За прошедшие сутки наиболее значительное осложнение гидрологической ситуации наблюдается в бассейне реки Раздольная.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода", прошедшие дожди вызвали новую волну паводка с подъёмами уровня воды 0,4–2,3 м. Так наиболее интенсивный подъём уровня воды отмечается на реке Раздольная на приграничной территории в Октябрьском районе, а также на реке Комаровка в пределах Уссурийского района. По основному течению реки Раздольная в Уссурийском и Надеждинском районах подъём воды пока не значительный. Затоплены поймы рек Раздольная по всему течению, Комаровка, Борисовка. В ближайшие двое суток в бассейне реки Раздольная подъём воды продолжится, с подтоплением участков автодорог сельхозугодий, низких мест на окраине г. Уссурийск.

На реках Хасанского, Шкотовского, Партизанского районов максимальные уровни данной волны паводка прошли вчера вечером, с подъёмом воды на 0,5–1,3 м, и сегодня здесь наблюдается спад воды. Подтоплена пойма реки Артёмовка (Шкотовский район). Сохраняется подъём уровня воды на реках Пограничного, Михайловского, Анучинского, Яковлевского, Кировского, Лесозаводского районов, без разливов и затоплений. Сохраняется подтопление пойм рек Уссури в среднем течении и Малиновка, Большая Уссурка в нижнем течении (Дальнереченский, Пожарский районы), Илистая в нижнем течении (Черниговский район), Абрамовка (Михайловский район), Комиссаровка (Ханкайский район).

В ближайшие трое суток повышенная водность в реках сохранится, на реках края ожидаются преимущественно подъёмы уровня воды. Наиболее интенсивные подъёмы воды до 0,5 м, ожидаются на реках Пограничного, Ханкайского, Спасского, Михайловского, Шкотовского, Партизанского, Яковлевского районов, на отдельных участках с подтоплением отдельных пойменных участков. Опасных гидрологических явлений не ожидается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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