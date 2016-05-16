Повышенная водность рек сохраняется в Приморье

На большинстве рек края наблюдается спад уровня воды, однако водность рек сохраняется повышенной. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода", небольшой подъем воды отмечается в среднем течении реки Уссури, в нижнем течении реки Илистая (с подтоплением сельхозугодий), на реке Абрамовка.

По состоянию на 21 сентября подтоплены поймы рек Илистая в нижнем течении, Абрамовка, Арсеньевка в нижнем течении, Комиссаровка. Остальные реки в берегах. Опасных гидрологических явлений не отмечается. Водность большинства рек края выше нормы для этого периода времени в 1,6 — 2,8 раза, водность рек Арсеньевка, Комиссаровка, Раздольная превышает норму в 3,3 — 5 раз.

В ближайшие трое суток подъем воды на 0,05 — 0,3 м сохранится в среднем течении реки Уссури, выхода рек из берегов не ожидается. В нижнем течении реки Илистая сегодня в течение дня ожидается прохождение максимальных уровней, в последующие двое суток прогнозируется постепенный спад уровня воды. На остальных реках края продолжится спад уровня воды.

22 сентября войдет в коренные берега река Арсеньевка в нижнем течении. Опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не ожидается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]