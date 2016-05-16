Новая угроза подтоплений: реки Приморья вышли из берегов
Сегодня, 30 августа, на реках края наблюдается интенсивное развитие дождевого паводка. Как сообщили в Примгидромет, наибольшие, резкие подъемы уровня воды на 0,9-2,6 м наблюдаются в верхнем и среднем течении рек центральных районов края, на реках западных и юго-восточных районов края. Отмечается выход воды из берегов рек Павловка в верхнем течении, Арсеньевка в верхнем течении, Муравейка, Крыловка, Молоканка, Комиссаровка, Артемовка, с подтоплением прилегающих пониженных территорий.
На остальных реках края подъем воды составляет 0,2-0,9 м, реки в берегах.
Опасных гидрологических явлений на реках Приморского края не отмечается.
В ближайшие сутки на отдельных участках рек верхнем течении и на малых водотоках ожидается прохождение максимальных уровней паводка, в среднем и нижнем течении рек в дальнейшем продолжится подъем уровня воды на 0,5-2,1 м. Ожидается выход воды из берегов рек участков рек центральных и северных районов края.
Создается угроза подтопления пониженных территорий, участков автодорог, сельхозугодий.
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