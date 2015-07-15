Цукановка вышла из берегов: обстановка на реках Приморья

Сегодня, 3 сентября, погоду в Приморье определяет восточная периферия тайфуна «Майсак». Как сообщает пресс-служба Примгмдромета, наибольшее влияние интенсивные дожди, связанные с тайфунной деятельностью, оказали на водный режим рек Хасанского района, подъем уровня воды за сутки в реках составляет 0,3-1,6 м. В связи с резкими интенсивными подъемами вышла из берегов Цукановка.

Продолжается продвижением паводочной волны (паводка, сформированного дождями последней пятидневки августа) в среднем течении р. Уссури, в нижнем течении рек Арсеньевка, Большая Уссурка, Малиновка, Бикин, Илистая (центральные, северные и западные районы края). Интенсивность подъема воды составляет 0,2-0,4 м за сутки, общий подъем воды за паводок на данных участках рек от 1,0 до 2,9 м. Подтоплены отдельные участки пойм рек Уссури, Арсеньевка, Крыловка, Молоканка, Комиссаровка, Большая Уссурка, Наумовка, Малиновка, Бикин, с пониженными прилегающими территориями, отдельными хозяйственными объектами. Опасных гидрологических явлений не отмечается.

На малых водотоках, в верхнем и среднем течении рек бассейнов Уссури и оз. Ханка наблюдается спад уровня воды. На реках южных, восточных районов (бассейн Японского моря) отмечаются колебания уровня воды до 0,3 м.

В ближайшие трое суток продолжится подъем уровня воды на 0,1-0,7 м, в нижнем течении рек центральных, северных и западных районов края. На реках южных, юго-западных и западных районов подъем уровня составит 0,2-0,6 м. Сохранится подтопление пойм рек, прилегающих территорий, участков дорог, хозяйственных объектов.

3 сентября (во второй половине дня) – 4 сентября 2020 г. создается угроза достижения уровнем воды отметок опасного гидрологического явления на реке Цукановка (Хасанский район). Угроза затопления дорог местного значения, сельхозугодий, окраин с. Краскино.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]