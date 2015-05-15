В ближайшие дни еще три реки в Приморье выйдут из берегов

Продолжительный период дождливой погоды способствует увеличению водности и формированию локальных паводков на реках края. По состоянию на 13 августа наиболее напряженная гидрологическая обстановка отмечается в бассейнах рек северных районов края: Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка, Бикин (Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы). Паводки носят резкий, интенсивный характер развития, высота подъема воды за паводок составляет 0,8-2,0 м.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в верхнем течении Ореховка (Дальнереченский район) максимальные уровни паводка вечером 12 августа, при опасных отметках с подтоплением населенных пунктов. Сегодня, 13 августа, здесь наблюдается спад воды.

Продолжается интенсивный подъем воды в нижнем течении р. Ореховка, в среднем и нижнем течении рек Малиновка, Бикин, на реке Большая Уссурка.

Наблюдается выход воды из берегов р. Большая Уссурка в среднем течении, а также её притоков в верхнем течении на территории Красноармейского района.

В ближайшие трое суток подъем уровня воды в реках северных районов продолжится. 13-14 августа выйдут из берегов реки Бикин и Ореховка в нижнем течении, 14-16 августа река Малиновка и р. Большая Уссурка в нижнем течении, в среднем течении р. Большая Уссурка и на её притоках увеличится глубина затопления пойм. Создается угроза подтопления близко расположенных к рекам хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог, низководных мостов, пониженных мест в населенных пунктах.

На остальных реках края подъемы воды не превышают 0,4 м, реки преимущественно в берегах. Сохраняется подтопление пойм на отдельных участках рек западных районов (Ханкайский район). В ближайшие двое суток, на реках юго-западных районов, в связи с прогнозируемыми дождями, возможны подъемы уровня воды до 1,0 м, без значительных разливов и затоплений. На реках центральных и восточных районов подъемы уровня воды не превысят 0,5 м, выхода рек из берегов не ожидается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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