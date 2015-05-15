Реки выйдут из берегов: создается угроза подтопления сельхозугодий, дорог, хозяйственных объектов

Сегодня, 7 сентября, погоду в Приморье определяет северо-восточная периферия тайфуна «Хайшен», в крае начались дожди. Однако за прошедшие сутки осадков в Приморье не отмечалось, и сегодня утром на большинстве рек края наблюдается спад уровня воды.

Как сообщает пресс-служба Примгидромета, наиболее интенсивный спад, на 0,3-0,6 м за сутки, наблюдается на реках южных и центральных районов края (бассейны рек р. Уссури и Японского моря), где в период 5-6 сентября прошли максимальные уровни паводков, сформированных дождями прошлых тайфунов. На остальных реках края спад воды составляет преимущественно 0,02 м за сутки.

Между тем, сохраняется подтопление отдельных участков пойм рек Уссури в среднем течении, Истая, Большая Уссурка, Малиновка в их нижнем течении, Комиссаровка и Раздольная в их среднем и нижнем течении, с пониженными прилегающими территориями. Опасных гидрологических явлений не отмечается.

В связи с продвижением тайфуна «Хайшен», и его влиянием на погоду Приморского края со второй половины дня 7 сентября – по 8 сентября, сегодня днем спад уровня воды на реках южных, западных и юго-восточных районов остановится.

В дальнейшие двое суток, в связи с повышенной водностью и переувлажнением бассейнов рек, ожидаемыми сильными дождями, на реках западных, южных и юго-восточных районов края ожидается формирование новых дождевых паводков с резкими подъемами уровня воды на 0,7-2,5 м, на отдельных участках с выходом воды из берегов.

Создается угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов. Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский. На реках восточных и центральных районов края предполагаемый подъем воды составит 0,1-0,8 м, без разливов и затоплений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]