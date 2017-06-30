Резкий подъем уровня воды на реках Приморья ожидается с прохождением тайфуна "Франциско"

На реках Приморья ожидаются дождевые паводки с резким подъёмом воды.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", сейчас на большинстве рек Приморского края наблюдается преимущественно спад уровня воды, на отдельных участках рек небольшие колебания уровня. Подъёмы уровней воды до 0,2 м наблюдаются в нижнем течении рек северных районов (Красноармейский, Дальнереченский, Пожарский районы). Реки в берегах, опасных гидрологических явлений не наблюдается. Уровни воды в реках ниже отметок выхода воды на пойму в верхнем течении рек и на малых водотоках на 0,9–1,8 м, в среднем и нижнем течении — ниже на 1,9–2,8 м.

В связи с ожидаемыми сильными дождями на реках Приморья ожидается формирование дождевых паводков с подъёмом уровня воды на 0,8–1,5 м, в верховьях отдельных рек и на малых водотоках возможны резкие подъёмы до 3,0 м. Возможно подтопление низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком. Наиболее паводкоопасные районы — Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский, Спасский, Чугуевский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]