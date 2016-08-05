Сильные ливни со штормовым ветром, грозы и град несет "Франциско" в Приморье
В связи со смещением тропического шторма «Франциско» вблизи южного побережья Приморского края и обострением фронтальных разделов в период 8–9 августа в Приморье ожидаются дожди, местами сильные с количеством (15–45 мм за 12 часов и менее). Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", ночью и днём 8 августа очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее местами ожидается на юго-востоке края.
9 августа в разных районах пройдут локально сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее), очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее). Дожди будут сопровождаться грозами, шквалистым усилением ветра, 9 августа в отдельных районах возможен град.
На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъёмом уровня воды на 0,8–1,5 м, в верховьях отдельных рек и малых водотоках с возможными резкими подъёмами до 3 м с подтоплениями низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком. Наиболее паводкоопасные районы — Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский, Спасский, Чугуевский.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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