На утро 22 августа в Приморье остаются подтопленными 16 домов и 325 придомовых территорий. В пункте временного размещения в Уссурийске находятся 11 человек, в том числе три ребенка. - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Работают 24 оценочные комиссии в Дальнереченском, Лесозаводском, Уссурийском городских округах, Пожарском, Пограничном и Дальнереченском районах», – уточнили в ведомстве.

В учреждении по делам ГО и ЧС отметили, что продолжается откачка воды с домов и придомовых территорий, оказывается адресная помощь пожилым и маломобильным гражданам, проводятся аварийно-восстановительные работы.

На реках Приморского края наблюдается спад воды. По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, на реках Комиссаровка в Ханкайском районе, Мельгуновка в Хорольском районе, в нижнем течении реки Большая Уссурка в Дальнереченском районе вода ушла с неблагоприятных отметок, сохраняется ее спад.

На реке Уссури в Кировском районе и Лесозаводском городском округе отмечаются колебания уровня воды, реки находятся в берегах.

В нижнем течении рек Малиновка, Бикин, в среднем течении Уссури в Дальнереченском и Пожарском районах уровни снизились до неблагоприятного гидрологического явления, сохраняется подтопление прилегающих территорий.

Наблюдаются переливы на трех участках автодорог, функционирует лодочная переправа в Пограничном районе.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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