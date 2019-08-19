Гидрологическая обстановка в Приморье стабилизируется. Наблюдается спад уровня воды, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На приграничной территории реки Раздольная в Октябрьском районе продолжается интенсивный спад воды, уровни покинули опасные и неблагоприятные отметки. Пойма освободится от затопления 20-21 августа.

На территории Уссурийского городского округа на реке Раздольная и в нижнем течении реки Раковка максимальные уровни паводка прошли ночью и в настоящее время на данном участке отмечается спад воды, который будет усиливаться в течение дня, и к вечеру стабилизируется с опасных отметок до пойменных значений.

В Надеждинском районе интенсивный спад воды ожидается во второй половине дня, и 20 августа уровень воды также покинет опасные отметки.

На реках Комиссаровка в Ханкайском районе и Мельгуновка в Хорольском районе максимальные уровни паводка прошли вчера во второй половине дня. Наблюдается спад уровня воды, подтопление прилегающих территорий. Спад воды продолжится, но в ближайшие двое суток.

В нижнем течении рек северных районов края Большая Уссурка, Малиновка, Бикин (Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы) максимальные уровни паводка прошли вчера вечером, и сегодня в нижнем течении реки Большая Уссурка отмечается спад воды, в нижнем течении рек Малиновка, Бикин - высокое стояние уровня воды. Сегодня интенсивность спада будет увеличиваться, и завтра уровни покинут неблагоприятные отметки, достигнув обычных значений.

На реках Хасанского района продолжается спад воды, поймы рек освободились от подтоплений.

На реках Чугуевского, Анучинского, Михайловского, Шкотовского, Партизанского, Лазовского, Ольгинского, Дальнегорского районов наблюдается спад воды. Реки в берегах. В ближайшие двое суток спад воды продолжится.

На данный момент остаётся подтопленным 501 частный дом в 6-ти районах края и 1448 придомовых территорий в 5-ти районах.

Восстановлен проезд к селам Яконовка, Пуциловка и Корфовка в Уссурийском городском округе после наводнения. Техника Примавтодора продолжает работы по восстановлению дорожного полотна до нормативных параметров.

В пострадавших сёлах организована работа оценочных комиссий. Спасателями совместно с работниками Почты России осуществляется своевременная доставка пенсий гражданам.

Подразделения аэромобильной группировки находятся в Дальнереченском городском округе, Красноармейском, Октябрьском, Хасанском, Надеждинском муниципальных районах. Сотрудники МЧС России оказывают людям всю необходимую адресную помощь. В круглосуточном режиме специалистами Центра управления в кризисных ситуациях ведётся мониторинг гидрологической обстановки.

Производится откачка воды с придомовых территорий. В г. Дальнереченске работают 5 пожарно-насосных станции, в Уссурийском городском округе 3 пожарно-насосные станции: Специализированной пожарно-спасательной части; 1-го и 2-го Отрядов Федеральной противопожарной служб; в Надеждинском районе задействована 1 пожарно-насосная станция 6-го Отряда Федеральной противопожарной службы.

В населённом пункте Комиссаровка силами Ханкайского участка ГИМС организована лодочная переправа.

Организована работа 46-ти оперативных групп в 33-х муниципадльных образований в составе: 123 человек и 46 единиц техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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