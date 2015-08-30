Пункты временного размещения развернуты в Приморье

Тайфун «Кроса» уходит из Приморья, в крае устраняют последствия дождей, люди в наиболее подтопленных районах находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщили на очередном заседании штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством врио вице-губернатора Приморья Олега Мельникова в воскресенье, 18 августа.

Главы муниципальных образований доложили о текущей ситуации на своих территориях. Так, уровень воды в реке Раздольная превысил исторический максимум.

«В Уссурийске ожидается опасный уровень воды, но центр не подтопит», – сказал представитель городского округа.

Из-за прошедших дождей сложная обстановка сложилась в Октябрьском районе. Здесь спасатели эвакуировали людей с подтопленных территорий, к настоящему времени они расселены по родственникам, 58 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) Октябрьского района, пять – в Уссурийске.

В Лесозаводском городском в пионерлагере имени Горького развернут ПВР на 100 мест, сейчас в нем размещены одна женщина и три ребенка. В Дальнереченске организованы пять ПВР, готовые принять до 200 человек.

Олег Мельников подчеркнул, главное сейчас – это внимание к людям, они должны быть обеспечены необходимыми продуктами, питьевой водой, медицинской помощью.

«Более 40 человек приютил у себя фермер Анатолий Тимчишин из села Синельникова. Обогрел и накормил. Считаю, что таких людей нужно представлять к награде», – отметил заместитель главы Приморья.

Режим ЧС сохраняется в семи муниципалитетах: Лесозаводском, Уссурийском и Дальнереченском городских округах, Лазовском, Пожарском, Пограничном и Октябрьском районах. Подтоплено более 287 домов и 1499 придомовых территорий.

По словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, тайфун «Кроса» уходит с территории края.

«До 25 августа в Приморье сохранится пасмурная погода, пройдут умеренные дожди», – проинформировал он.

Отметим, по поручению Губернатора края Олега Кожемяко, ситуация находится на постоянном контроле: ежедневно проходят оперативные штабы, для устранения последствий прошедших ливневых дождей привлечены почти 13 тысяч человек и около тысячи единиц тяжелой техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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