В Приморье фермер спас более 40 человек, пострадавших от тайфуна "Кроса"
В Октябрьском районе Приморского края фермер Анатолий Тимчишин оказал помощь более 40 человекам, пострадавшим от последствий тайфуна "Кроса". Об этом было заявлено сегодня, 18 августа, на заседании штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае
«Более 40 человек приютил у себя фермер Анатолий Тимчишин из села Синельникова. Обогрел и накормил. Считаю, что таких людей нужно представлять к награде», – отметил на заседании штаба врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников.
Напомним, что в Октябрьском районе Приморья из-за прошедших дождей сохраняется сложная обстановка. Здесь спасатели эвакуировали людей с подтопленных территорий, к настоящему времени они расселены по родственникам, 58 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) Октябрьского района.
О фермерском хозяйстве Анатолия Тимчишина "Вести:Приморье" рассказывали в сюжете Ольги Катренко "Приморские крестьяне сеют овес и готовятся вывести страусов".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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