Новости Общество Происшествия

Сегодня, 11:16
 

В Приморье фермер спас более 40 человек, пострадавших от тайфуна "Кроса"

В Приморье фермер спас более 40 человек, пострадавших от тайфуна "Кроса"

В Октябрьском районе Приморского края фермер Анатолий Тимчишин оказал помощь более 40 человекам, пострадавшим от последствий тайфуна "Кроса". Об этом было заявлено сегодня, 18 августа, на заседании штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае

«Более 40 человек приютил у себя фермер Анатолий Тимчишин из села Синельникова. Обогрел и накормил. Считаю, что таких людей нужно представлять к награде», – отметил на заседании штаба врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников.

Напомним, что в Октябрьском районе Приморья из-за прошедших дождей сохраняется сложная обстановка. Здесь спасатели эвакуировали людей с подтопленных территорий, к настоящему времени они расселены по родственникам, 58 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) Октябрьского района.

О фермерском хозяйстве Анатолия Тимчишина "Вести:Приморье" рассказывали в сюжете Ольги Катренко "Приморские крестьяне сеют овес и готовятся вывести страусов".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря