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Вода уходит из подтопленных районов Приморья, комиссии подсчитывают ущерб. Видеорепортаж Виктории Сарада

В Октябрьском районе после паводка обстановка по-прежнему сложная. Осадки подтопили сотни домов.

Людей эвакуировали. Больше 60 человек разместили в пункте временного содержания. Ещё 40 приютил у себя фермер Анатолий Тимчишин из села Синельниково.

На данный момент, вода начинает уходить, поэтому люди потихоньку возвращаются в свои дома.

На данный момент в пунктах временного размещения остаются 18 человек.

Сейчас уже связь со всеми населенными пунктами в Октябрьском районе налажена, организован подвоз питьевой воды. Специальные комиссии начали подсчитывать ущерб.

Отмечу, режим ЧС сейчас действует в семи муниципалитетах Приморья.

В зоне подтопления находятся почти две тысячи человек. На дорогах, размытых водой, работает Примавтодор, спасатели помогают жителям устранить последствия прошедших дождей.

Также ситуацию под личным контролем держит губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Сегодня руководитель региона поручил сформировать необходимый запас сил и средств в каждом муниципальном образовании для своевременной ликвидации последствий тайфуна. И, конечно, особое внимание уделять людям.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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