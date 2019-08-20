Вода начинает потихоньку спадать в подтопленных районах Приморья, но расслабляться не стоит. Видеорепортаж Виктории Сарада
Вода в реках края поднялась до критических отметок. В Уссурийском городском округе уровень реки Раздольной достиг девяти метров. Хотя могло быть и хуже. Временные решения помогли частично держать стихию под контролем. Сейчас наблюдается резкий спад паводка. Тем не менее, расслабляться рано. В семи районах действует режим ЧС.
Пришлось сменить свой дом на койку в пункте временного размещения. Для некоторых уссурийцев сейчас это лучший сценарий. В городе подтоплено 105 домов.
Елена Сонина, начальник отдела трудовых и социальных отношений администрации УГО: «В ПВР организованно трехразовое питание, для детей организован дополнительный полдник. С детками, которые не ходят в сад организован досуг. С ними занимаются работники учреждения культуры».
Среди постояльцев - 25 человек. Из них 8 детей. И почти все они - жители улицы Вейса. После обильных осадков дорога ушла на два метра под воду. Стихия отрезала от большой земли десятки домов, перекрыв путь даже автомобилям высокой проходимости.
Виктория Сарада, корреспондент: «Непростая ситуация складывается в районе Солдатского озера. Водоём вышел из берегов, подтопил ближайшие улицы и прервал транспортное сообщение с селом Утёсное. Сейчас добраться на ту сторону можно только на плавающем транспортном средстве».
Оборону против стихии держать всё-таки удаётся. В районе Семи ветров. Здесь установлена водоналивная дамба, работает мотопомпа и четыре пожарных насоса.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Исходя из прошлогоднего анализа, более 830 было подтоплено домовых территорий, в этом году 300. Меньше домов, органы муниципальной власти работают слажено. В ноябре по федеральной программе выйдет проект о строительстве больших сооружений, которые позволят минимизировать в следующем и сбросы от соседей, и ливнёвые осадки, которые ежегодно в УГО вызывают ЧС и наносят вред и жилищам, и огородам, и людям».
Стабилизируется ситуация и в Октябрьском районе. Здесь вода также стремительно уходит, как и пришла. Однако в зоне подтопления по-прежнему остаются 2 тысячи человек. Ущерб, который нанес паводок в этом году уже начали оценивать специальные комиссии, однако их работу может приостановить новая непогода. 22 августа в Приморье вновь обещают обильные дожди с количеством осадков до 60 миллиметров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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