В правительстве края разрабатывают план поэтапного снятия ограничительных мер

Губернатор Олег Кожемяко поручил Правительству Приморья и главам муниципалитетов разработать план поэтапного снятия ограничительных мер в связи с эпидемией COVID-19. Об этом шла речь на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом в среду, 29 апреля, сообщают «Вести:Приморье».

По словам главы региона, определить алгоритм действий по «перезагрузке» экономики Приморья после 11 мая необходимо уже сейчас.

«Благодаря принятым ограничительным мерам мы можем добиться снижение пика заболевания к 11 мая. В связи с этим нужно приступить к их ослаблению, но при том, что масочный режим будем сохранять», – обозначил Олег Кожемяко.

Губернатор поручил Правительству Приморья вместе с руководителями муниципалитетов вместе с мерами поддержки предпринимателей приступить к разработке программы выхода из кризиса, учитывая складывающуюся ситуацию. Главам на местах предстоит подготовить список предприятий, в отношении которых возможно послабление ограничительного режима, и предоставить его к 11 мая в Правительство региона.

«При этом работу компаний, например, магазина, предприятия, если они не стояли на налоговом учете, если не соблюдаются санитарные меры, масочный режим, будем ограничивать – закон позволяет это делать до 90 дней», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]