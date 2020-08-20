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Об усилении ограничительных мер заявили власти Приморья

Об усилении ограничительных мер заявили власти Приморья

В связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в Приморском крае на период новогодних праздников сохраняются ограничительные меры на проведение массовых мероприятий, а также усиливаются дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия,  -сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Замруководителя подчеркнула, что для снижения темпов распространения заболевания и минимизации неблагоприятных последствий требуется повсеместное соблюдение масочного режима, дистанции от 1,5 метров, частая обработка рук и профилактическая дезинфекция помещений, обработка контактных поверхностей и предметов общего пользования.

Кратность дезинфицирующих мер рекомендовано увеличить.

«В период новогодних праздников продолжают действовать ранее введенные ограничительные мероприятия. Необходимо строго соблюдать режим изоляции больным COVID-19 и лицам, контактировавшим с ними. Гражданам рекомендуется воздержаться от посещения мероприятий с любым скоплением людей и ограничить круг общения членами семьи, совместно проживающими. В первую очередь, это относится к пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями», – отметила Светлана Морозова.

Как отмечал ранее убернатор Приморья Олег Кожемяко, одна из главных задач власти – обеспечить выполнение на территориях санитарных требований в период праздников.

«Соблюдение масочного режима и правил гигиены – по-прежнему основные меры, позволяющие снизить риски заболевания», – заявлял глава региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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