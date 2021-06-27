Кого будут прививать вакциной "Спутник лайт", пояснил глава Минздрава

Вышедшая в гражданский оборот вакцина "Спутник лайт" будет в основном использоваться для тех, кто переболел коронавирусом или уже ранее получал прививку. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщают «Вести:Приморье».

По словам министра, вакцина разрешена только для людей моложе 60 лет, преимущественно она предназначена для вакцинации переболевших и вакцинированных.

"Но и мы считаем, что для определенных категорий населения также будем использовать", - цитирует Мурашко ТАСС.

Глава Минздрава добавил, что вакцинация является фактором коллективной безопасности, и уже есть результаты - так, отмечено снижение заболеваемости и смертности среди населения старше 60 лет, на вакцинацию которого был сделан упор в первую очередь.

"Спутник лайт" - первый компонент вакцины "Спутник V", который был зарегистрирован в начале мая, а сегодня вышел в гражданский оборот. Препарат создан на основе аденовируса человека.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье, по данным на 27 июня, диагноз «коронавирус» подтвердился у 129 жителей. Всего заболевших с начала эпидемии - 46 429. Выздоровели - 84 человека. Всего тех, кто справился с инфекцией, – 42 460 приморцев. Привились от инфекции COVID – 207 174 граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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