«Жалуйтесь, но с 21 ноября»: Роспотребнадзор открывает работу горячей линии

Роспотребнадзор с 21 ноября запускает работу горячей линии по жалобам на задержки результатов тестов на коронавирус. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, сообщают «Вести:Приморье».

Попова в эфире телеканала «Россия-1» напомнила, что срок готовности анализов ограничен 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию. Она отметила, что санитарные правила распространяются на все лечебные учреждения и диагностические центры независимо от формы собственности. «Мы с субботы начинаем работу своей горячей линии, чтобы каждый, кто не получил результат исследования вовремя, мог туда обратиться», — отметила Анна Попова.

Анна Попова добавила, что в России нет недостатка в тест-системах на COVID-19.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» писали, новые правила Роспотребнадзора должны «разгрузить» лечебные учреждения края. Об этом заявил губернатор Приморья Олега Кожемяко.

На сегодняшний день тест на COVID в Приморском крае сдали 546 395 человек.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская напомнила о новых санитарных правилах. Роспотребнадзор сократил сроки выполнения анализов на коронавирусную инфекцию до 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию.

По словам главного санитарного врача Приморья, совместно с краевым минздравом Роспотребнадзор пересмотрит организацию и маршрутизацию в этой области.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]