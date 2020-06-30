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«Успеть за 48 часов»: Роспотребнадзор озвучил новое требование по COVID
Врачи должны оглашать результаты теста на коронавирус в течение 48 часов с момента взятия проб. Такое требование появилось в постановлении Роспотребнадзора РФ, сообщают «Вести:Приморье».
«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — указано в документе.
При этом отмечается, минимальный уровень прохождения теста населением должен составлять не менее 200 тестов на 100 тысяч населения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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