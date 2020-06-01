Олег Кожемяко заявил о новых требованиях по «разгрузке» медучреждений

Срок выполнения теста на COVID-19 не должен превышать двух дней. По мнению Губернатора Приморья Олега Кожемяко, новые правила Роспотребнадзора должны «разгрузить» лечебные учреждения края. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба в четверг, 19 ноября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

На сегодняшний день тест на COVID в Приморском крае сдали 546 395 человек.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская напомнила о новых санитарных правилах. Роспотребнадзор сократил сроки выполнения анализов на коронавирусную инфекцию до 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию.

Олег Кожемяко подчеркнул, что новые требования должны «разгрузить» лечебные учреждения.

«Сейчас люди ждут результатов тестов несколько дней. При этом нужно понимать, насколько мы обеспечены лабораториями, чтобы проводить тесты в новые сроки», – обозначил Губернатор.

По словам главного санитарного врача Приморья, совместно с краевым минздравом Роспотребнадзор пересмотрит организацию и маршрутизацию в этой области.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]