Коронавирус внес коррективы: Правила для прилетающих и вылетающих изменились

Число заболевших коронавирусом в Приморье приблизилось к 7 тысячам. Такие данные озвучены на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко в субботу, сообщают «Вести:Приморье».

Глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская проинформировала об изменениях в документы, регламентирующие прибытие на территорию страны иностранцев и россиян.

«С сегодняшнего дня в силу вступило постановление главного санитарного врача России, которым внесены изменения в предыдущий порядок прибытия на территории Российской Федерации воздушным транспортом. Эти правила распространяются как на вывозные, так и на регулярные рейсы. Иностранные граждане теперь должны прибывать со справками, подтверждающими лабораторное обследование на COVID и отсутствие заболевания, не позднее чем за три дня. Что касается граждан Российской Федерации, то по прибытии в течение трех дней они должны пройти обследование ПЦР-диагностикой на наличие коронавируса или его отсутствие. Постановление не распространяется на иностранных граждан, которые прибывают на работу. На эту категорию остается требование по пребыванию на 14-дневном карантине», – отметила Татьяна Детковская добавив, что те граждане, которые прибывают вывозными рейсами, в обсерваторы помещаться не будут.

Олег Кожемяко подчеркнул, что контроль за состоянием здоровья и соблюдением предписанных законом мер безопасности как для прибывших, так и находящихся на территории региона жителей должен быть постоянным, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«С каждым днем мы увеличиваем количество проверочных мероприятий на предмет соблюдения санитарных правил. По сравнению с предыдущим днем проверено на 500 объектов больше. Работу административных комиссий важно продолжать», – подчеркнул глава региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]