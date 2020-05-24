Количество случаев заболевания COVID-19 в тяжелой форме увеличивается в Приморье

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, в Приморье увеличивается количество случаев заболевания коронавирусом в тяжелой форме, сообщают «Вести:Приморье». Причина этого – пренебрежение простыми правилами безопасности в текущей остановке: ношение маски, гигиена рук и социальное дистанцирование. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба под руководством губернатора края Олега Кожемяко в среду, 15 июля.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки в Приморье выздоровели 123 человека (3 963 с нарастающим итогом). На лечении остаются более 1,1 тысячи пациентов, число тяжелых случаев – 55, в том числе 22 пациента находятся на ИВЛ. При общей тенденции по сокращению числа заболевших – этот показатель продолжает расти.

«За истекшие сутки в крае зарегистрировано 62 случая коронавируса: 30 человек во Владивостоке, 11 – в Находке, 10 – в Уссурийске, семь – в Артеме, три – в Арсеньеве, один – в Надеждинском районе. Общее количество приморцев, которым поставлен диагноз COVID-19, составляет 5 236 человек», – обозначила она.

Летальных исходов на сегодняшний день – уже 60.

Олег Кожемяко подчеркнул, что соблюдение всех необходимых мер безопасности: ношение масок и перчаток, «социальная дистанция», дезинфекция помещений и другие меры – остаются непреложным правилом на ближайшее время.

«Несмотря на то, что мы снимаем некоторые ограничительные мероприятия, должен быть усилен контроль административных комиссий, правоохранительных органов за соблюдением санитарно-эпидемиологической обстановки во всех сферах. Чтобы те, кто нарушает режим, будь то организация или гражданин, были привлечены к ответственности. Иначе пренебрежение простыми правилами безопасности приведет к новым вспышкам заболевания и возращению к предыдущим этапам действующего режима ограничений», – заявил губернатор края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]