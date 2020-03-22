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«Коктейли с антителами»: Ученые определили людей, которым не страшен коронавирус

«Коктейли с антителами»: Ученые определили людей, которым не страшен коронавирус

Американские и швейцарские ученые установили, что существует группа людей, которая может быть невосприимчива к коронавирусной инфекции нового типа, говорится в исследовании, сообщают «Вести:Приморье». Исследования были опубликованы в журнале Nature.

К числу таких людей специалисты причислили людей, которые переболели атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году. По их мнению, заражение вирусом SARS-CoV позволяет человеческому организму выработать антитела, которое нацелены на белок (S-белок), отвечающий за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки. Причем одно антитело, названное S309, мощно нейтрализует SARS-CoV-2. Исходя из этих предположений, получается, что люди, перенесшие острый респираторный синдром, имеют шансы не заразиться коронавирусом.

«Коктейли с антителами, включая S309, наряду с другими антителами <…> дополнительно усиливают нейтрализацию SARS-CoV-2», — гласит вывод исследования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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