Ученые нашли средство для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Американские ученые выяснили, что STI-1499 способно на сто процентов защитить клетки человека от заражения SARS-CoV-2, что делает его первым кандидатом для дальнейшего тестирования и исследования.



Как объяснили в Sorrento Therapeutics, принцип действия антитела заключается в том, что оно "обволакивает" вирус и выводит его из организма в течение четырех суток.



"Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает", — заявил Fox News основатель компании доктор Генри Джи.



Ученый рассказал, что испытания проводились пока только в лабораторных условиях, поэтому компания не может производить лекарство. При этом Джи добавил, что в случае применения препарата для лечения можно будет снять карантинные меры.



"Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, то социальная дистанция не понадобится", — пояснил ученый.



Пандемия коронавируса охватила почти все страны. По данным ВОЗ, в мире заражены более 4,4 миллиона человек, из которых около 302 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидером по числу зараженных и умерших от коронавируса являются США. В России насчитывается более 272 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч пациентов выздоровели. В Приморье с начала эпидемии в Приморье зафиксировано 1197 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]