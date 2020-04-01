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Ученые нашли у коронавируса "зловещие щупальца"

Ученые нашли у коронавируса "зловещие щупальца"

Источник фото: Новости Mail.ru

Ученые из Калифорнийского университета (США) обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 имеет способность протягивать от пораженных клеток "зловещие щупальца", что позволяет инфекции быстро распространяться по организму. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на исследование, которое будет опубликовано в журнале Cell.

По словам профессора Невана Кроган, возглавляющего исследование, у клеток вируса существуют "зловещие" нити, которые протыкают оболочки других клеток. "Наша гипотеза заключается в том, что они ускоряют заражение”, - отметил ученый.

Большинство вирусов, как отмечается, не вызывают роста подобных "щупалец". Это открытие помогло определить ряд медицинских препаратов, которые можно было бы использовать в борьбе против коронавируса, при этом большинство из них ранее разрабатывались для лечения рака, говорится в материале.

На сегодня в России выявлено 627 646 случаев COVID-19. Более 393 тысяч человек уже выздоровели. За весь период по России умерло 8 969 человек.

В Приморье подтверждено 4 144 диагноза COVID-19. За минувшие сутки заболел 81 человек, выздоровели 19. Справились с болезнью 2 655 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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