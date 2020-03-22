Приморцы смогут получить результат теста на COVID по телефону. Назван номер

Со следующей недели жители Приморья смогут получать результаты исследований на коронавирусную инфекцию по смс или позвонив по «горячей линии»: 8-800-550-44-00, и озвучив кодовое слово, которое назовут при сдаче анализа, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщила заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, с 12 ноября началась пробная эксплуатация программы по системе учета анализов пациентов.

«В систему будут оперативно вноситься такие данные, как дата забора анализа, поступление в лабораторию, получение результата. Пациент будет уведомляться о результате обследования по смс или по звонку на “горячую линию”. Эта работа организована совместно с краевым министерством цифрового развития на базе МФЦ», – рассказала она.

Запуск программы учета анализов позволит доводить результаты теста до пациента в регламентированные сроки – от 2 до 4 суток.

«Задержки получения результатов тестирования в крае связаны с возросшей нагрузкой на лаборатории, несмотря на то, что мы нарастили возможности лабораторий и сейчас в сутки делаем около 5 000 тестов, когда в начале эпидемии – 280. А также с логистической доставкой результатов. Сегодня исследования на антитела более доступны и оперативны, поскольку были приобретены 10 иммуноферментных анализаторов совокупной мощностью более 6000 анализов в сутки. Они распределены по крупным амбулаторно-поликлиническим учреждениям края. Эксплуатируется и то оборудование, которое уже имелось в медучреждениях и позволяет делать такую диагностику», – отметила Анастасия Худченко.

Напомним, сейчас в Приморье работают 17 лабораторий, для которых приобретается дополнительное оборудование из средств регионального и федерального бюджетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]