Приморцы будут получать «быстрые» результаты тестов на коронавирус

Приморские пациенты будут быстрее получать результаты лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом сообщила заместитель председателя правительства края – министр здравоохранения края Анастасия Худченко на пресс-конференции в пятницу, 10 июля.

По словам министра, до июня текущего года единственным официально зарегистрированным и доступным для края способом выявления COVID-19 считалась ПЦР-диагностика – сложный метод исследования, требующий наличия лаборатории со специальным высокотехнологичным оборудованием. В связи с этим краевые учреждения здравоохранения и Роспотребнадзора делили поступающую нагрузку. Первые – работали с биоматериалами медработников, которые обязаны обследоваться раз в 7 дней, а также тех граждан, которые прибыли в Приморье из других регионов России и других государств. Вторые – пациентов с подозрением на коронавирус, тех, кто уже заразился инфекцией, находящихся на стадии выздоровления, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Для врачей очень важно получать результаты ПЦР быстро. Во-первых, нужно оперативно ставить диагнозы тем, у кого есть подозрение на коронавирус, чтобы понимать, с чем они имеют дело – COVID-19 или обычной бактериальной пневмонией. От этого зависит характер дальнейшего лечения. Во-вторых, нужно своевременно выписывать выздоровевших. С ростом количества заразившихся выросла нагрузка на лаборатории. Сейчас они работают в две смены, без выходных, но даже с таким подходом время ожидания результатов исследования продолжало постоянно увеличиваться», – отметила Анастасия Худченко.

В июне в Приморье появились зарегистрированные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать антитела к коронавирусу. В связи с этим и работа, направленная на выявление зараженных COVID-19, изменилась.

«Максимальное количество пациентов – медработников, тех, кто контактировал с заразившимися, тех, у кого выявлено подозрение на заболевание – мы смотрим сейчас при помощи тест-систем. Ранее такое решение было согласовано с Роспотребнадзором. Если у пациента обнаруживают антитела к коронавирусу, пациента направляют уже на ПЦР. Это позволяет ускорить процесс и разгрузить лаборатории. Всю текущую неделю мы работаем в новом формате. Надеюсь, к концу следующей удастся ускориться настолько, чтобы все пациенты получали результаты обследования на COVID-19 в нормативные три дня», – подчеркнула Анастасия Худченко.

Министр отметила, что в настоящее время все краевое здравоохранение мобилизовалось для того, чтобы максимально быстро выявлять коронавирусную инфекцию, обеспечивать население качественным и своевременным лечением инфекции.

Лечение от коронавирусной инфекции длится, в среднем, от 2 до 3 недель, заметила министр. При этом с тяжелыми формами заболевания врачи работают намного дольше – около полутора месяца. Коечный фонд, норматив для которого в Приморье изначально составлял 948 коек, сейчас вырос до 1600.

Кроме того, для решения стоящих перед краевым здравоохранением задач создан кадровый резерв медработников. Соответствующее обучение прошли уже около 12 000 сотрудников сферы здравоохранения. 250 из них уже привлекли на работу в «ковидные» госпитали.

«Мы давно не были в зоне распространения эпидемического инфекционного заболевания. Это вызов для всего общества в целом и медицины в частности. Выросли поколения врачей, которые надевали костюм высокой степени защиты только на учениях. Сегодня это реальность, в которой каждому из нас приходится жить. В крае насчитывается сейчас 4959 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Около 3500 уже выздоровели. 57 не справились с инфекцией. Рост заражений на сегодняшний день прекратился, но это не повод расслабляться и медработникам, и населению», – заявила зампред.

По словам министра, решается и одна из главных задач, которая стоит сегодня перед краевым здравоохранением – своевременное выявление и предотвращение распространения инфекции в медицинских учреждениях. В результате так называемых «заносов», когда заражается сотрудник отрасли здравоохранения, те или иные отделения периодически приходится закрывать на карантин и перенаправлять пациентов в другие учреждения, где им оказывают необходимую медпомощь.

«В настоящее время в связи с тем, что в Находке наблюдается неблагоприятная ситуация, в городской больнице большое количество коек задействовано для лечения пациентов с коронавирусом. Больных с инсультами из Находки, Партизанска и Лазовского округа при этом госпитализируют в Партизанскую городскую больницу, где специально было создано отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. При этом мы не оставляем без внимания жителей края, которым нужна экстренная медицинская помощь. Это, в первую очередь, пациенты с острыми заболеваниями органов кровообращения, инфарктами и инсультами, острыми хирургическими патологиями, онкологическими заболеваниями, травмами. Все они также проходят необходимые обследования и получают лечение», – подытожила Анастасия Худченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]