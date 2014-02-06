Список лабораторий в Приморье, где можно сдать тест на COVID

В Приморье к проведению тестирования на COVID-19 допущены 16 лабораторий. Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, исследования проводят семь федеральных, пять региональных и четыре частных медицинских организации, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Лаборатории, допущенные к проведению тестирования на COVID-19

Федеральные:

– Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае (два подразделения);

– Приморская противочумная станция Роспотребнадзора;

– Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА России;

– МСЧ № 25 ФСИН России;

– Лаборатория ДНК-диагностики Медицинского центра ДВФУ;

– Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова;

Региональные:

– Краевая станция переливания крови;

– Центр СПИД ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»;

– Краевой клинический кожно-венерологический диспансер;

– Приморский краевой перинатальный центр;

– Находкинская городская больница;

Частные:

– ООО Диагностический центр «Лабораторная диагностика – Асклепий»;

– ООО «МЛ ТАФИ-диагностика»;

– ООО «Прибой ЛТД» (Медицинский центр «САНАС»);

– Клиническая больница «РЖД-Медицина» Владивостока;

Список медучреждений, где лечат больных коронавирусной инфекцией

В регионе на сегодняшний день развернуто 1 765 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Так, во Владивостоке действуют 1205 коек в восьми медучреждениях:

– Приморская краевая клиническая больница №2 (Больница Рыбаков);

– Владивостокская клиническая больница №4 (Дальзаводская больница);

– Владивостокская клиническая больница №2 (Тысячекоечная больница);

– Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (госпиталь на Черемуховой);

– Владивостокский роддом №1;

– Краевой клинический кожно-венерологический диспансер;

– Госпиталь ветеранов войн;

– Владивостокская клиническая больница №1 (на Садовой);

В муниципалитетах края больных принимают:

– Спасская центральная районная больница;

– Уссурийская центральная городская больница;

– Находкинская городская больница;

– Хасанская центральная районная больница.

Как подчеркнули в минздраве Приморья, везде обеспечена подводка кислорода, дооснащение оборудованием, лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты, проведена подготовка медработников. Заполненность коечного фонда составляет 90%.

Кроме того, на сегодняшний день на главной странице официального сайта каждого медучреждения, относящегося к системе здравоохранения края, размещены номера телефонов, по которым граждан, подозревающих у себя коронавирус, проконсультируют о дальнейшем порядке действий.

Напомним, ситуация по COVID-19 в Приморье напряженная, но контролируемая. В сутки выполняется около 3 тысяч тестирований методом ПЦР на COVID-19, более 400 исследований легких проводят в сутки на компьютерных томографах, установленных в ковидных госпиталях и амбулаторных центрах.

Для улучшения качества оказания медицинской помощи больным с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции на дому проведены дополнительные меры по мобилизации амбулаторно-поликлинической службы – увеличено число инфекционных бригад, поликлиники переведены на ежедневный режим работы (включая воскресенье), амбулаторные центры компьютерной томографии в поликлиника № 6 и № 9 Владивостока с этой недели проводят исследования ежедневно и круглосуточно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]