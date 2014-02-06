Список лабораторий в Приморье, где можно сдать тест на COVID
В Приморье к проведению тестирования на COVID-19 допущены 16 лабораторий. Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, исследования проводят семь федеральных, пять региональных и четыре частных медицинских организации, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Лаборатории, допущенные к проведению тестирования на COVID-19
Федеральные:
– Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае (два подразделения);
– Приморская противочумная станция Роспотребнадзора;
– Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА России;
– МСЧ № 25 ФСИН России;
– Лаборатория ДНК-диагностики Медицинского центра ДВФУ;
– Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова;
Региональные:
– Краевая станция переливания крови;
– Центр СПИД ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»;
– Краевой клинический кожно-венерологический диспансер;
– Приморский краевой перинатальный центр;
– Находкинская городская больница;
Частные:
– ООО Диагностический центр «Лабораторная диагностика – Асклепий»;
– ООО «МЛ ТАФИ-диагностика»;
– ООО «Прибой ЛТД» (Медицинский центр «САНАС»);
– Клиническая больница «РЖД-Медицина» Владивостока;
Список медучреждений, где лечат больных коронавирусной инфекцией
В регионе на сегодняшний день развернуто 1 765 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией.
Так, во Владивостоке действуют 1205 коек в восьми медучреждениях:
– Приморская краевая клиническая больница №2 (Больница Рыбаков);
– Владивостокская клиническая больница №4 (Дальзаводская больница);
– Владивостокская клиническая больница №2 (Тысячекоечная больница);
– Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (госпиталь на Черемуховой);
– Владивостокский роддом №1;
– Краевой клинический кожно-венерологический диспансер;
– Госпиталь ветеранов войн;
– Владивостокская клиническая больница №1 (на Садовой);
В муниципалитетах края больных принимают:
– Спасская центральная районная больница;
– Уссурийская центральная городская больница;
– Находкинская городская больница;
– Хасанская центральная районная больница.
Как подчеркнули в минздраве Приморья, везде обеспечена подводка кислорода, дооснащение оборудованием, лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты, проведена подготовка медработников. Заполненность коечного фонда составляет 90%.
Кроме того, на сегодняшний день на главной странице официального сайта каждого медучреждения, относящегося к системе здравоохранения края, размещены номера телефонов, по которым граждан, подозревающих у себя коронавирус, проконсультируют о дальнейшем порядке действий.
Напомним, ситуация по COVID-19 в Приморье напряженная, но контролируемая. В сутки выполняется около 3 тысяч тестирований методом ПЦР на COVID-19, более 400 исследований легких проводят в сутки на компьютерных томографах, установленных в ковидных госпиталях и амбулаторных центрах.
Для улучшения качества оказания медицинской помощи больным с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции на дому проведены дополнительные меры по мобилизации амбулаторно-поликлинической службы – увеличено число инфекционных бригад, поликлиники переведены на ежедневный режим работы (включая воскресенье), амбулаторные центры компьютерной томографии в поликлиника № 6 и № 9 Владивостока с этой недели проводят исследования ежедневно и круглосуточно.
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