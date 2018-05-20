Создана карта медлабораторий, где пройти тест на коронавирус

На картах 2ГИС появилось более 540 медицинских клиник, c помощью которых можно пройти тест на коронавирус — в лаборатории или на дому, - сообщает "Вести: Приморье".

Специалисты колл-центра 2ГИС связались с коммерческими лабораториями, вошедшими в реестр Роспотребнадзора, а также медицинскими клиниками, которые с ними сотрудничают. В результате на картах появились 555 лабораторий, которые проводят тестирование для физических лиц в 18 городах: Барнауле, Владивостоке, Волгограде, Ижевске, Казани, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Ульяновске и Уфе.

Чтобы найти лабораторию, нужно ввести запрос «медицинские анализы». Далее в «Фильтрах» найти тест на COVID-19 и выбрать предпочтительный вариант — в лаборатории или с выездом на дом. Либо ввести запрос «тест на ковид» и в предложенных вариантах выбрать «в лаборатории» или «выезд на дом». Как правило, выезд врача обходится дороже.

Стоимость теста в Москве варьируется обычно в пределах от 1900 до 3200 рублей. В Санкт-Петербурге цены на тест стартуют от 990 рублей и достигают 4500 рублей, если у пациента симптомы ОРВИ. В Новосибирске предложен специальный тариф для пенсионеров — 600 рублей, стоимость для остальных категорий граждан от 1200 до 2000 рублей, также доступен выезд медицинских специалистов для тестирования в организации.

Ранее 2ГИС создал карту коронавируса в России и мире и показал сценарии распространения вирусов среди жителей российских городов. Модель доступна на covid.2gis.ru и наглядно показывает, как может распространяться инфекция, похожая на коронавирус, и как её можно замедлить.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]