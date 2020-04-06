Тест на COVID-19 для отпускников: Роспотребнадзор объяснил, в каких случаях его потребуют

Сезон отпусков в самом разгаре. И россияне активно собираются на отдых к черноморскому побережью и другие традиционные места летнего туризма. И главный вопрос у отдыхающих - а тест на COVID-19 нужно делать?

Если человек едет в санаторий, то тест на COVID-19 сделать нужно, сообщают «Вести:Приморье». Об этом в Роспотребнадзоре пояснили «РГ».

"Наличие справок прописано в рекомендациях Роспотребнадзора для санаторно-курортных учреждений, так как санатории - это организации, которые оказывают медицинские услуги по лечению тех или иных заболеваний. В санатории приезжают люди чаще всего с ослабленным здоровьем и находятся в общем коллективе", - уточнили в ведомстве.

Справка с отрицательным результатом на коронавирус должна быть получена не позднее, чем за двое суток до отъезда в санаторий. Сделать ее можно в лабораториях Роспотребнадзора, а также частных лабораториях, допущенных к проведению тестирования. Стоимость такой справки в среднем 2 тысячи рублей.

Если же отдыхающие планируют остановиться в отеле, доме отдыха, пансионате, на турбазе или в частном секторе, то здесь все зависит от руководства места размещения. Роспотребнадзор рекомендовал наличие справки только для санаторно-курортных организаций. Но сам отель или дом отдыха может включить ее в перечень требований для отдыхающих. Информацию перед бронированием нужно уточнять непосредственно в администрации места размещения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]