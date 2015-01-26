Три справки потребуют от отпускников: Роспотребнадзор обращает внимание

Отпуск все ближе. Ожидается, что с первого июля можно будет свободно путешествовать по стране, сообщают «Вести:Приморье».

Сейчас наибольшее преимущество у тех, кто планировал отдых в санатории. Но санаторий имеет право принять туриста только в том случае, если у него есть три справки. Таковы рекомендации Роспотребнадзора.

«Это так называемая "курсовка" (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка - об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка - об санэпидокружении. Я бы рекомендовала иметь при себе все три справки. Туристов, у которых нет таких справок, могут развернуть в аэропорту. Ведь санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок», отметила в интервью «РГ» исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Поэтому на авось я бы не рассчитывала. И не думала бы: вот две справки есть, а третью мы там как-то оформим. Нет, это не работающая схема. Мы рекомендуем неукоснительно выполнять требования Роспотребнадзора для того, чтобы отдых состоялся. Это очень важно», пояснила Майя Ломидзе.

Какие штрафы и уголовная ответственность грозят тем санаториям, которые примут отдыхающих без необходимых справок?

В Роспотребнадзоре сообщили, что пока это рекомендации, они разработаны с одной целью - сохранить жизнь и здоровье людей. Административная ответственность наступает за неисполнение предписаний, но рекомендации - это не предписания. Однако если вдруг кто-то заболеет, санаторий закроют на 14 дней на карантин. Это как минимум.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]