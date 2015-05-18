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Нововведение понравится отпускникам: «сюрприз» готовят два ведомства

Нововведение понравится отпускникам: «сюрприз» готовят два ведомства

Источник фото: pixabay.com

В России допускают отмену справок об отсутствии COVID-19 для санаториев.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о ходе переговоров с Роспотребнадзором по вопросу отмены обязательных справок на коронавирус для отдыхающих в санаториях, сообщают «Вести:Приморье».

«И мы, и Роспотребнадзор <...> работаем, буквально вчера вечером с коллегами общались. Я уверена, что коллеги нас поддержат, и до конца недели уйдет это требование обязательной справки», — сказала руководитель ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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