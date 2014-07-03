Солнце, пальмы, пляжи: Названы восемь стран, готовые принять туристов

Туроператоры назвали готовые принять российских туристов страны, сообщают «Вести:Приморье».

Россиян на отдыхе в ближайшее время готовы принять восемь стран, в том числе Турция, Египет и Мальдивы. В большинстве из этих стран от россиян потребуется справка о пройденном тесте на коронавирус

Российских туристов на «необременительных» условиях уже сейчас готовы принимать восемь стран. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС.

В список вошли: Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет, Арабские Эмираты.

«Эти страны являются безусловными туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке, — сообщила Ломидзе. В большинстве этих стран от российских туристов требуется справка о том, что они не больны COVID-19. Кроме того, на границе у въезжающих будут измерять температуру. В остальном эти государства «готовы принимать российских туристов на определенных, довольно необременительных условиях», отмечает РБК.

«Это еще не значит, что мы сможем туда долететь, но эти страны уже готовы принимать россиян прямо сейчас. 16 июля станет понятно, откроется ли Абхазия, в течение двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании», — отметила Ломидзе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]