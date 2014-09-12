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Риски по коронавирусу включат в страховку туристов

Риски по коронавирусу включат в страховку туристов

Источник фото: pixabay.com

Туристические компании включат в страховку россиян риски по коронавирусу. Об этом журналистам рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщают «Вести:Приморье».

«Расширенные страховки позволят российским туристам, решившим отправиться на отдых, минимизировать риски дополнительных затрат не только в случае заболевания, но и в случае вынужденного помещения в обсерватор», — пишут «Известия». В АТОР напомнили, что зарубежные страны не берут на себя обязательств компенсировать затраты.

В пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС) отметили, что риски по COVID-19 для выезжающих за рубеж могут покрываться стандартными страховками для туристов, поэтому включения дополнительных услуг при оформлении полиса в большинстве случаев не потребуется. Но, как уточнила исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алфеева, в ряде случаев путешественникам все-таки может понадобиться докупить услуги, отмечает ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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