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«Галочка незаметна»: пассажиры авиакомпании платят лишнее за навязанную от COVID страховку

«Галочка незаметна»: пассажиры авиакомпании платят лишнее за навязанную от COVID страховку

Источник фото: pixabay.com

Российские авиакомпании начали предлагать пассажирам приобрести с авиабилетами страховку от коронавируса, сообщают «Вести:Приморье». При оформлении билета нужно обратить внимание на факт, что «галочка» на согласие с условием покупки страховки стоит по умолчанию. Ее легко не заметить. Сначала ее нужно увидеть, затем снять.

«Галочка о приобретении этого продукта во время оформления и оплаты билета стоит по умолчанию и ее не сразу можно заметить. Для того чтобы отменить приобретение страховки, нужно сначала найти эту галочку, а потом снять ее», — передают «Известия».

Продажу страховок автоматизировали «ИрАеро», «Уральские авиалинии», S7 Airlines и Smartavia. В компаниях отметили, что полисы имеют спрос среди россиян. Страховка стоит 200-300 рублей. В случае госпитализации с диагнозом COVID-19 держатель полиса может рассчитывать на выплату 50 тысяч рублей.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что автоматическое проставление галочек — это нарушение прав потребителей, потому что не является свободным волеизъявлением клиента и выступает навязанной услугой. Компании, навязывающие дополнительные опции, обязаны возместить клиенту убытки от приобретения таких услуг, отмечает ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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