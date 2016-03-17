Сроки оформления и оплаты «дешевых» билетов продлил Аэрофлот

Аэрофлот увеличивает сроки оформления и оплаты забронированных по субсидированным тарифам перевозок, сообщают «Вести:Приморье».

Для того чтобы оформить и выкупить билеты, которые были забронированы по телефону контакт-центра, пассажиру необходимо лично обратиться к билетному агенту и предоставить документы, подтверждающие право приобретения авиабилетов по специальным субсидируемым тарифам, рассказали в компании.

Для удобства пассажиров авиакомпания увеличивает срок оформления и выкупа забронированных авиабилетов до 7 дней с момента бронирования.

Увеличенные сроки оформления авиабилетов распространяются на перевозки, забронированные после 20:00 (время московское) 3 января 2021 года.

Для увеличения срока выкупа авиабилетов по бронированиям, сделанным до 20:00 3 января 2021 года, пассажирам необходимо обратиться к билетному агенту или в контакт-центр авиакомпании.

Обращаем внимание пассажиров, что для перелётов, запланированных на ближайшие 72 часа с момента бронирования, оформление и оплату необходимо произвести в течение 24 часов с момента бронирования. Для перелётов, запланированных на ближайшие 24 часа с момента бронирования, оформление и оплату необходимо произвести в течение 1 часа с момента бронирования.

Напоминаем, что приобрести субсидированный билет можно как в собственных офисах продаж Аэрофлота, так и у его авторизованных агентов. Кроме того, оформить льготный перелёт можно на сайте авиакомпании - оплатить его необходимо в момент бронирования.

Услуга онлайн-оформления и оплаты билетов по субсидированным тарифам доступна для следующих категорий пассажиров:

- молодых людей от 12 до 23 лет;

- женщин старше 55-ти;

- мужчин старше 60-ти.

Онлайн-оформление субсидированного билета для детей до 12 лет возможно при условии совместного следования со взрослым, который имеет право на субсидированную перевозку: женщина старше 55-ти лет, мужчина старше 60-ти лет. В случае, если ребенок следует совместно со взрослым, не удовлетворяющим этим условиям, для оформления необходимо обратиться в собственный офис продаж авиакомпании или к агенту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]