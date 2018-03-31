Приморцы готовы часами стоять в очереди для оформления ваучеров за неиспользованные билеты из-за отмены рейсов

Во Владивостоке сотни клиентов «Аэрофлота» массово идут в офисы авиакомпании для оформления ваучеров за неиспользованные билеты из-за отмены рейсов, вызванной COVID-19. Люди стоят в очередях, несмотря на введённую в пилотном режиме систему оформления сертификатов через интернет, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

В дальневосточной столице горожане на протяжении нескольких дней идут в офис компании «Аэрофлот» на Светланской, 143. Желание сотен людей оформить ваучер через кассу создаёт настоящий ажиотаж – люди выстраиваются в очередях, в помещении одновременно находятся более десятка человек. Несмотря на расчерченные отметки на полу, соблюдать социальную дистанцию становится затруднительно.

Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе авиакомпании, в связи с ограничительными мерами, вызванными распространением коронавируса, клиенты с неиспользованными билетами могут оформить ваучеры в электронном виде дистанционно. Альтернативная система запущена в тестовом режиме, но работает.

«Для оформления электронного ваучера пассажир должен заполнить на сайте авиакомпании форму, предоставить в том числе номер неиспользованного билета, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. Как и при выдаче бумажного аналога, номинал электронного ваучера соответствует сумме оплаченной провозной платы», – сообщили в «Аэрофлоте».

В авиакомпании уточнили, что при приобретении билетов с использованием ваучера пассажирам предоставляются дополнительные преимущества – пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелёт. При этом для пассажиров с билетом по тарифу «Максимум» скидка составит 25%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]