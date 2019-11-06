Аэрофлот расширяет возможности переоформления неиспользованных авиабилетов из-за пандемии COVID-19

Аэрофлот расширяет возможности по переоформлению билетов, купленных до 1 мая. Пассажиру предоставляется возможность дважды изменить даты и/или направление без штрафных санкций.

Для переоформления билета пассажиру не нужно приезжать в офис продаж, достаточно обратиться до 31 декабря 2020 года по телефону в контакт-центр Аэрофлота или агентство, где приобретался билет.

При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания не потребуется доплачивать даже разницу в тарифах, если она возникнет, а срок действия билета будет увеличен до 30 апреля 2021 года, что расширит возможности для дальнейшего переоформления билета, если потребуется.

Если необходимо переоформить авиабилет на другие даты, маршрут и/или класс обслуживания, то стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового авиабилета, и потребуется доплатить лишь разницу в стоимости, если она возникнет.

Кроме того, Аэрофлот предлагает пассажирам дополнительные преимущества при переоформлении билетов на новую перевозку.

В случае, если рейс был отменен, при переоформлении пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет (кроме премиальных билетов), а для пассажиров с билетом по тарифу МАКСИМУМ при переоформлении будет предоставлена однократная 25% скидка от действующего тарифа на новый перелет. Указанные скидки не суммируются.

В случае, если вновь оформленный билет имеет стоимость ниже суммы компенсации, на разницу оформляется сертификат, которым можно воспользоваться при оплате услуг компании в течении трех лет.

Новое предложение распространяется на пассажиров с билетами, приобретенными до 1 мая 2020 года, которые сейчас также можно переоформить с использованием специального сертификата:

- с датой вылета в/из Китая с 18 февраля;

- с датой вылета в/из пунктов других зарубежных стран с 5 марта;

- с датой вылета по внутренним воздушным линиям с 18 марта (при условии своевременной отмены бронирования.

Для билетов, купленных с 1 мая 2020 года, действуют стандартные правила.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]