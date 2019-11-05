«Аэрофлот» изменил правила обмена билетов

«Аэрофлот» отменил сбор за переоформление билетов на рейсы по России, сообщают «Вести:Приморье».

"Аэрофлот" разрешил пассажирам эконом-класса, опаздывающим на самолет или решившим не лететь, менять билеты без доплат, отмечает РИА Новости.

Как следует из сообщения, авиакомпания отменяет сбор за внесение изменений в проездные документы по всем внутрироссийским направлениям. Это правило действует для всех билетов с датой вылета до 25 марта 2021 года, приобретенных начиная с 16 октября.

Для внесения изменений и переоформления билета нужно обратиться по месту его приобретения или в контакт-центр "Аэрофлота" не позднее чем за 30 минут до вылета.

Ранее "Аэрофлот" отменял сбор за переоформление билетов, купленных в июне, но тогда бесплатно поменять их можно было не позднее, чем за два дня до отправки рейса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]