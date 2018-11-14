Коснется жителей Дальнего Востока. «Аэрофлот» заявил об изменении цен

Авиакомпания "Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на десять процентов. Об этом заявила в компании, сообщают «Вести:Приморье».

Со среды стоимость сбора в цене одного билета класса "Эконом" составит 1650 рублей вместо 1500 ранее. Такая стоимость действует на всех внутрироссийских направлениях, кроме ряда исключений. Так, для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ стоимость топливного сбора составит 4350 рублей (вместо 4200 рублей). При полетах классом "Эконом" из столицы на Дальний Восток сбор не взимается, пишет РИА Новости.

Размер топливного сбора за каждый полетный сегмент классов "Бизнес" и "Комфорт" для рейсов по России составляет 200 и 150 процентов от сбора за полетный сегмент класса "Эконом" соответственно. На рейсах между Москвой и Дальним Востоком стоимость сбора при полетах классом "Бизнес" составит 8700 рублей (вместо 8400 рублей), "Комфортом" - 6525 рублей (вместо 6300 рублей).

Напомним, ранее «Вести:Приморье» писали о том, что Простой способ приобретения «дешевого» авиабилета назвала жительница Приморья.

Правительство РФ заявило о старте продаж субсидируемых билетов. Жители Дальневосточного региона, в данном случае Приморья, приняли с воодушевлением эту новость и стали штурмовать кассы продаж авиабилетов.

Жители Владивостока с ночи занимали очередь. Горожане вручную составляли список пришедших, записывая на листе бумаги, отмечая, кто за кем стоит. Пока ждали открытия офиса, одни спали в машинах, а другие «караулили» под входом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]