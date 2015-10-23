О новой бесплатной услуге для пассажиров говорят в авиакомпаниях

Общественники обратились в Министерство транспорта РФ с инициативой обязать авиакомпании вносить правки в билеты бесплатно, как это делается на железной дороге, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом говорится в письме председателя Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Ильи Зотова министру транспорта Виталию Савельеву, пишет ura.ru.

«ОПП попросило Минтранс обязать перевозчиков бесплатно вносить до двух правок в авиабилет на внутренних рейсах. Речь о корректировке не более одной буквы в фамилии и не более одной цифры в номере паспорта», — пишут «Известия», ссылаясь на письмо Зотова. В настоящее время авиаперевозчики требуют за эту услугу от 500 рублей до полной стоимости билета.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Простой способ приобретения «дешевого» авиабилета назвала жительница Приморья. На днях правительство РФ заявило о старте продаж субсидируемых билетов. Жители Дальневосточного региона, в данном случае Приморья, приняли с воодушевлением эту новость и стали штурмовать кассы продаж авиабилетов.

Жители Владивостока с ночи занимали очередь. Горожане вручную составляли список пришедших, записывая на листе бумаги, отмечая, кто за кем стоит. Пока ждали открытия офиса, одни спали в машинах, а другие «караулили» под входом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]